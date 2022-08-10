Гайдай: окупанти не збираються відновлювати зруйновану ними Попасну
Російські окупанти не збираються відновлювати зруйновані ними населені пункти на тимчасово захоплених територіях Луганської області, повідомляє Новое время.
Про це написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі в середу, 10 серпня. Він нагадав, що окупанти обіцяли місцевим жителям, які залишилися в регіоні, відновлення «комуністичними темпами», проте зараз, за два місяці до початку опалювального сезону, в жодному з тимчасово захоплених росіянами міст нічого не зроблено.
"Починаючи з лютого росіяни стирали з лиця землі Попасну, потім увійшли в місто. Кілька місяців лунали гучні обіцянки, доки не ухвалили рішення залишити все як є — тобто взагалі не відновлювати зруйнований населений пункт", — розповів Гайдай.
За словами голови ОВА, окупанти на тлі відсутності обіцяних «перемог» на фронті «втрачають довіру в окупованих містах»: «Новини щодо Попасної — це лише перша ластівка невдач ворога в тилу».
В ефірі телемарафону Гайдай також сказав, що у Сєвєродонецьку окупанти влаштували для мешканців «помывочные» в наметах на вулиці замість центрального водопостачання і не можуть відновити ні каналізацію, ні газопостачання, ні відбудувати знищені лікарні.
Напередодні маріонетка Кремля у псевдореспубліці «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що окупанти не планують відновлювати Попасну, яку вони ж зруйнували безперервними обстрілами, «бо сенсу особливо немає».