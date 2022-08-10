Гіркін розкритикував версію міноборони РФ щодо вибухів в Криму

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) розкритикував версію міністерства оборони Росії щодо вибухів на авіабазі в окупованому Криму, повідомляє Ділова столиця.

Так, Гіркін написав іронічне повідомлення на своєму каналі в Telegram.

"Загалом, МО РФ заявило, що в Новофедорівці були складовані боєприпаси, вони вибухнули, але атаки по них не було. Ось лежали собі, а потім (одразу одночасно у двох місцях) взяли і вибухнули. Буває, чо .... Один шанс на мільйон у мільйон років, але яких тільки чудес не буває в армії (особливо в нашій). А якщо хтось подумає, що офіційні особи МО вводять громадськість в оману, то я рішуче відкидаю подібну можливість!" , — написав терорист.

Також він згадав про брехню командування військового командування Росії, яку його представники розповсюджували раніше.

"Усім широко відомо, що Фанерний Маршал (Сергій Шойгу) та його соратники брехати не можуть... Максимум — трішки захопляться (як у випадку з 30 тисячами "сирійських добровольців, які прагнуть взяти участь у СВО"... не кажучи вже про те, що "наша армія забезпечена всім необхідним". Але хіба захоплені люди — це погано? Хіба вміння фантазувати (і навіть креативити) — стало не гідністю, а пороком?" , — продовжив іронізувати росіянин.

"Ні, ні і ні! Тому всьому Криму треба потерпіти! — "Донбас терпів і вам велів!". І зауважте — Донбас терпів 8 років і досі терпить!" , — висловився Гіркін.

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, у Новофедорівці Сакського району в окупованому Криму в районі російської авіабази пролунало кілька вибухів.

Радник глави Міністерства внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявив, що Україна отримала високоточні ракети з радіусом ураження до 300 км.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що на авіабазі відбулася детонація боєприпасів. При цьому люди та техніка не постраждали. Кримська "влада" оголосила евакуацію в Сакському районі.

Однак пізніше так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок вибухів одна людина загинула і кілька, у тому числі дитина, отримали травми.

У Міноборони України потролили росіян, заявивши, що "не можуть встановити причини займання". Крім того, у військовому відомстві заявили, що Україна до вибухів не має відношення, однак у Міноборони результатом задоволені.

Видання The New York Times, посилаючись на своє джерело, повідомило, що удару по авіабазі завдали українські військові зі зброї українського виробництва.