Подоляк назвав спектаклем наміри РФ звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС

Росія намагається в стінах ООН звинуватити Україну в обстрілах Запорізької АЕС. Проте Москві не вдасться цього зробити, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він заявив, що Росія здійснює провокації на найбільшій в Європі атомній станції, мінує її території та обстрілює з неї міста. Проте у своїх злочинних діях РФ прагне звинуватити українських військових.

"Кремль хоче ініціювати чергову дешеву виставу в стінах ООН, але забуває: світ не працює за правилами російського телебачення" , - написав він.

Варто зазначити, що Росія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання 11 серпня, щоб обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, що Росія 5 та 6 серпня обстріляла Запорізьку АЕС, через що з'явилася загроза витоку радіації.

У МАГАТЕ зазначили, що поки ядерної загрози немає, але зафіксовані пошкодження.

Водночас країни G7 засудили дії Росії, закликали повернути Україні контроль над ЗАЕС та пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.