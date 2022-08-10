МВС: небезпека участі Білорусі у війні мінімальна, але є два аспекти

Радник глави МВС Ростислав Смирнов заявив, що загроза участі Білорусі у війні проти України є мінімальною, але небезпека для північних регіонів країни зберігається.﻿, повідомляє Новое время.

"Я сказав би, що небезпека входження (Білорусі - ред.) мінімальна. Але є два інші аспекти, які ми також не повинні забувати", — сказав він в ефірі телемарафону.

Смирнов уточнив, що окупанти продовжують обстрілювати українські позиції з території Білорусі та під артилерійський вогонь періодично потрапляє Сумська та Чернігівська області.

Він додав, що Білорусь може надавати добровольців для війни за РФ.

"За великим рахунком, формально це будуть добровольці, які будуть під командуванням генштабу РФ, але де-факто ми розуміємо, що це будуть білоруси" , - сказав він.

Раніше глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус говорив, що можливість повторного наступу РФ з території Білорусі залишається.