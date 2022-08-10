Боєць Нацгвардії збив російський штурмовик на Запорізькому напрямку

Боєць Національної гвардії України збив російський штурмовий літак Су-25, коли той здійснював наліт на Запорізькому напрямку, повідомляє Українська правда.

Про повiдомила Національна гвардія України.

"У рашистів мінус ще один штурмовик Су-25. Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "ІГЛА" по літаку Су-25. Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена".

Нацгвардія зазначає, що фатальний постріл зробив побратим вже відомого "Запорізького месника" – також боєць Національної гвардії строкової служби.