Прокуратура: окупанти завдали удару по Бахмуту, є загиблі та поранені

Російські військові завдали удару по центральній частині Бахмута. Є загиблі та поранені серед цивільних, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідчих було встановлено, що російські військові з реактивної артилерії Ураган завдали удару по центральній частині Бахмута. Внаслідок влучень у магазини, приватні будинки та багатоповерхівки загинули семеро цивільних, ще шість отримали поранення.

Наразі повні відомості про загиблих та поранених, а також кількість знищених будинків встановлюються, у місті продовжуються пожежі.

Увечері у неділю, 7 серпня, російські окупанти обстріляли місто Бахмут Донецької області. Про постраждалих та загиблих не повідомлялося.