WP: Росія вкрала в України корисних копалин більш ніж на 12 трлн доларів

Росія вкрала в України корисних копалин щонайменше на 12,4 трлн доларів. Зокрема, РФ захопила 63% вугільних родовищ України, 11% нафтових, 20% родовищ природного газу, 42% родовищ металів (в т.ч., золота) і 33% родовищ рідкісноземельних та інших важливих корисних копалин, включаючи літій, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається: частина цих родовищ була захоплена ще під час першого етапу вторгнення в Україну у 2014 році.

Після повномасштабного вторгнення, підкреслюється, Кремль неухильно розширював площу захоплених родовищ. Зокрема, наразі "під Росією" тимчасово перебувають:

41 родовище вугілля;

27 – природного газу;

14 – пропану;

9 – нафти;

6 – залізняку;

2 – титанової руди;

2 – цирконієвої руди;

1 – стронцію;

1 – літію;

1 – урану;

1 – золото;

кар'єр з видобутку вапняку.

Росія вкрала в України корисних копалин не менше ніж на 12,4 трлн доларів. Джерело: SecDev

При цьому наголошується: збитки від масшатбів захоплення Росією корисних копалин України завдали її економіці меншого удару, ніж захоплення портів. Що призвело до втрати морських транзитних шляхів.

Втім, зазначають аналітики, втрата сировини та пошкоджена інфраструктура все ж матимуть значні наслідки для однієї з ключових галузей української економіки – сталеливарної.