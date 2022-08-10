"Укренерго" досягла відстрочки виплат за "зеленими" єврооблігаціями

Державна НЕК Укренерго отримала згоду власників «зелених» єврооблігацій на відстрочення виплат відсотків за ними та перенесення терміну їх погашення на два роки, повідомляє Новое время.

Йдеться про дебютні «зелені» єврооблігації, розміщені в листопаді 2021 року під гарантії держави на $825 млн з прибутковістю 6,875% і виплатою відсотків двічі на рік.

Як повідомили в Укренерго, компанія отримала необхідні згоди від правочинних держателів цінних паперів, запит на які було надіслано 28 липня.

Компанія також повідомляє, що запропоновані зміни набудуть чинності 11 серпня.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 серпня про згоду держателів єврооблігацій відстрочити виплати та погашення за ними повідомив суверен — Україна, а також ще один емітент під держгарантії - Укравтодор.

Крім того, міжнародні партнери України в рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки ще на один рік.

Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України про відстрочення виплат щодо її єврооблігацій та зміну умов щодо ВВП-варрантів