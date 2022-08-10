Поліція: окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківську область

Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами селище Старий Салтів у Харківській області. В результаті загинули двоє місцевих жителів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє поліція області у Telegram.

Правоохоронці уточнили, що росіяни відкрили вогонь по Старому Салтову у середу, 10 серпня, близько 12:00. Селище обстріляли касетними боєприпасами.

"Двоє цивільних отримали поранення не сумісні з життям і загинули на місці" , - йдеться у повідомленні поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 про порушення законів та звичаїв війни.