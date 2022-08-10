Андрющенко: маріупольці оголосили страйк через невиплату зарплат

Працівники водоканалу в окупованому Росією Маріуполі не вийшли на роботу через невиплату зарплати, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

"В Маріуполі сьогодні бунт. Справжній. Міськводоканал не вийшов на роботу через невиплату заробітної плати. Взяли і не вийшли. Такий собі сюрприз окупантам, які не знають, що робити. Стріляти? Арештовувати? Розводять руками".

За словами Андрющенка, 11 серпня робітники водоканалу анонсували продовження страйку.

"Але найсмішніше, що Костянтин Іващенко (гауляйтер Маріуполя) до них не йде. От не йде і все. І всі ці куратори також. Тому що гроші на зарплату розійшлися по кишеням Іващенка, Іванова, Сабліна. А людям планували знов надати пайок. Але щось пішло не так".

Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня.