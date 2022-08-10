МЗС: Швейцарія представлятиме інтереси українців, незаконно вивезених до РФ

МЗС України на чолі з міністром Дмитром Кулебою докладає максимум зусиль щодо захисту інтересів громадян України в Росії, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він підкреслив, що допомоги потребують сотні тисяч українців, яких окупанти незаконно вивезли на свою територію. При цьому багато хто залишився без документів.

За дорученням президента України МЗС досягло домовленості зі Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Вибір на користь Швейцарії був зроблений через великий досвід виконання таких функцій.

"Модальності представлення Швейцарією інтересів України в РФ визначатимуться двосторонньою угодою. Водночас, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згоду на представлення Швейцарією інтересів України в Росії має надати приймаюча сторона" , — заявив Ніколенко.

Він також нагадав, що українських дипломатичних установ у РФ немає.

Російські окупанти вивозять українців до Росії та на територію псевдореспублік, блокуючи українські гуманітарні коридори та створюючи фільтраційні табори.

Видання The Independent повідомило, що російський диктатор Володимир Путін розпорядився відправити до віддалених куточків країни, зокрема до Сибіру та за Полярне коло, майже 100 тисяч українців, яких насильно вивезли на територію Росії.

20 червня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, пославшись на дані української розвідки, заявила, що Росія примусово депортувала на свою територію 1 мільйон 200 тисяч українських громадян.

За її словами, 240 тисяч депортованих – діти, 2 тисячі з них – діти-сироти.

2 червня президент України Володимир Зеленський назвав депортацію дітей з України одним із найгірших злочинів російських окупантів.