Глава Пентагону нагадав РФ про п'яту статтю НАТО, але запевнив, що не бажає війни

Північноатлантичний альянс не прагне війни проти Росії, але продовжуватиме дотримуватися принципу колективної безпеки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра оборони США Ллойда Остіна в ході брифінгу.

"Давайте начистоту. Ми не прагнемо до конфронтації і не являємо собою загрозу для Росії. Наша оновлена позиція просто відображає нашу незмінну і урочисту прихильність п'ятій статті. Напад на одного союзника НАТО - це напад на всіх союзників НАТО" , - заявив глава Пентагону.

Він також додав, що ситуація, яка склалася у світовій політиці, вимагає від Альянсу більш швидкого і надійного реагування на виклики.

Нагадаємо, вчора, 8 серпня, Остін прибув до Латвії для того, щоб обговорити з місцевими чиновниками питання безпеки в регіоні і військову підтримку України.