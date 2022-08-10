Президент Литви: якщо Путін переможе, вони прийдуть до наших дверей

Президент Литви Гітанас Науседа впевнений, що Росію треба розгромити на полі бою, а проводити переговори — не має сенсу, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Голосу Америки він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін очікував, що захопить Київ за кілька днів, проте його плани зруйнувалися.

"Путін очікував, що вони візьмуть Київ за кілька днів і що ця війна не матиме великих політичних та економічних наслідків для Росії. Але бачимо, що це зовсім не так. Конфлікт не вирішити сидячи за столом переговорів. Конфлікт буде вирішено на полі бою… Я не бачу інших альтернатив і ми маємо спрямувати всі зусилля, аби досягти перемоги України у цій війні. Усі інші сценарії можуть бути дуже темними для України, Литви та всього демократичного світу" , - сказав Науседа.

Науседа також додав, що якщо Путін здобуде перемогу в Україні, то його армія рушить далі до Європи.