МЗС: Латвія підтримує повну заборону на видачу віз росіянам

Латвія підтримала заборону на видачу віз в ЄС російським громадянам. Обмеження на в'їзд стане ще одним кроком, щоб зупинити агресію Росії, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич в Twitter.

Він зазначив, що рішення про заборону змусить відчути санкції широкому колу росіян.

"Поїздки в Європу або будь-яку іншу цивілізовану країну для росіян - це не спадкове і божественне право, а привілей, яким не можна користуватися, поки Росія продовжує свою агресію. Один крок до того, щоб зупинити Росію, це те, що широка публіка відчує на собі наслідки санкцій" , - заявив міністр.

Нагадаємо, що раніше в Естонії та Чехії закликали зупинити видавати візи росіянам.

Цю ініціативу вирішили обговорити міністри країн Європейського Союзу.