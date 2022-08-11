Вночі були чутні вибухи на військовому аеродромі в Білорусі

Білоруські ЗМІ повідомили, що в районі аеродрому "Зябрівка", який знаходиться недалеко від міста Гомель, було чути вибухи і видно спалахи, повідомляє Українська правда.

За попередньою інформацією, за 10 хвилин було видно щонайменше 4 спалахи.

Міноборони Білорусі озвучило офіційну версію нічних вибухів та спалахів на військовому аеродромі "Зябрівка" – це нібито спалах двигуна "однієї з одиниць техніки під час контрольного пробігу".

"Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає" , - повідомляє МО РБ.

Прес-секретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи вибухи на військовому аеродромі "Зябрівка", заявив, що Україна розраховує на підтримку білоруських партизанів.

"Ми знаємо, що вони надзвичайно добрі, розумні та кмітливі люди, які вже надзвичайно добре допомагають нашій державі, Збройним Силам України. І ми лише дякуємо братському білоруському народу, який допоможе Україні перемогти окупантів та вигнати їх з нашої землі. І з вашої теж " , - зазначив Ігнат.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що "Білорусь віддала аеродром "Зябрівка" під контроль росіян".