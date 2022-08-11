ISW: Ще в одній області РФ формується добровольчий батальйон

Інституту дослідження війни (ISW) повідомляє, що ще в одній області Росії – Орловській – формується так званий добровольчий батальйон, повідомляє Українська правда.

За повідомленням інституту, українські чиновники назвали напад 9 серпня на Крим початком контрнаступу України на півдні, припускаючи, що українські військові очікують інтенсивних боїв у серпні та вересні, які можуть вирішити результат наступного етапу війни.

Аналітики стверджують, що "російські офіційні особи залишаються збентеженими щодо атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому Росією Криму, розташовану за 225 км за російськими лініями, у результаті якої було знищено щонайменше вісім російських літаків і кілька будівель".

Супутникові знімки підтвердили повідомлення військово-повітряних сил України про те, що атака знищила щонайменше вісім російських літаків, що суперечить заявам Росії про те, що вибухи не пошкодили жоден літак і не були результатом атаки.

Ключові висновки аналітиків ISW: