У Франції вирують масштабні лісові пожежі
На південному заході Франції вирують масштабні лісові пожежі. Наразі приборкати полум'я не вдалося, пише Олег Васьків, РБК-Україна.
Із небезпечних районів у департаментах Ландес і Жиронда евакуювали 10 тисяч людей. Стихія швидко поширюється та вже знищила 6200 гектарів насаджень.
До гасіння полум'я залучили понад 1000 пожежників, 9 літаків і 2 гелікоптери.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен висловив
"великі підозри, що пожежа є актом підпалів".
Своєю чергою прем’єр-міністерка Елізабет Борн заявила, що уряд країни мобілізує всі засоби для боротьби з вогнем.