У Литві запропонували позбавляти громадянства за підтримку російської агресії

Литовські депутати Даля Асанавічюте, Стасіс Шедбарас і Андрюс Вишняускас підготували проєкт поправок до закону про громадянство, який передбачає введення можливості для позбавлення паспорта Литви іноземних громадян, які отримали його у винятковому порядку, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За інформацією агентства, громадянство забиратимуть у тих, хто своїми діями загрожує безпеці та інтересам Литви або підтримує державу, що загрожує Литві, її союзникам або іншим країнам.

Як зазначається, відповідний проєкт насамперед стосується тих осіб, які підтримують Росію на тлі військової агресії проти України.

"Існує шість випадків втрати громадянства в Литві, але серед них немає такого, який створив би механізм втрати громадянства після його набуття у винятковому порядку, в той час, як також бувши громадянином іншої держави, якщо особа підтримує держави-агресори і тим самим становить загрозу для Литви, регіону і для безпеки союзників" , - йдеться в пояснювальній записці до документа.

При цьому, за інформацією Delfi, приводом для створення поправок став інцидент з фігуристами Маргаритою Дробязко і Повіласом Ванагасом, які виступили в шоу в Сочі. Участь артистів у заході спровокувало скандал в Литві і в Україні, в результаті якого у Вільнюсі почали активно обговорювати можливість позбавлення Дробязко, яка переїхала до Литви з Москви після розпаду СРСР, литовського громадянства.

Нагадаємо, Латвія підтримала заборону на видачу віз до ЄС російським громадянам. Як заявили в МЗС країни, обмеження на в'їзд стане ще одним кроком, щоб зупинити агресію Росії.