США не дозволять Китаю ізолювати Тайвань - Пелосі

Сполучені Штати продовжуватимуть дотримуватися політики "одного Китаю". Однак не дозволять Пекіну ізолювати Тайвань, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Про це заявила спікер Конгресу США Ненсі Пелосі під час спеціальної прес-конференції у Вашингтоні.

"Ми не відходимо від цього (політики "одного Китаю" - ред.). Але водночас не дозволимо Китаю ізолювати Тайвань" , - сказала політикиня.

Пелосі наголосила, що Сполучені Штати залишаються на позиціях, визначених у трьох спільних комюніке між США й Китаєм, а також інших домовленостей щодо Тайваню.

Ба більше, спікерка Конгресу додала, що Пекін не може забороняти парламентській делегації з Вашингтона відвідувати острів.

Нагадаємо, 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.

Після цього у Китаї стали погрожувати США й анонсували проведення військових навчань, які почалися одразу після візиту Пелосі.

Китайська армія проводила стрільби в районі Тайванської протоки. Острів був оточений з усіх сторін.

Водночас Пекін почав ігнорувати дзвінки від Пентагону, а Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу.

Китай завершив свої відпрацювання поблизу Тайваню 8 серпня.