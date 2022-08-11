У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Втрати противника з 24 лютого по 11 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1846 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14) од,
- артилерійських систем – 974 (+3) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засобів ППО - 134 (+1) од,
- літаків – 232 (+0) од,
- гелікоптерів – 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
- крилатих ракет - 185 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13) од,
- спеціальної техніки - 90 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.