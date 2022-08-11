У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ

﻿У Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Втрати противника з 24 лютого по 11 серпня орієнтовно склали:

особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1846 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14) од,

артилерійських систем – 974 (+3) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засобів ППО - 134 (+1) од,

літаків – 232 (+0) од,

гелікоптерів – 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),

крилатих ракет - 185 (+0),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13) од,

спеціальної техніки - 90 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.