У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ

У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ
Фото: Facebook

﻿У Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Втрати противника з 24 лютого по 11 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1846 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14) од,
  • артилерійських систем – 974 (+3) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засобів ППО - 134 (+1) од,
  • літаків – 232 (+0) од,
  • гелікоптерів – 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
  • крилатих ракет - 185 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13) од,
  • спеціальної техніки - 90 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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