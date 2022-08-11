Резніков пообіцяв провести розслідування, хто розмінував Чонгар

Україна після перемоги у війні з РФ проведе розслідування щодо того, хто розмінував "Чонгар" і мости на всіх кримських перешийках, що дало можливість окупаційним військам швидко просунутися територією Херсонської області.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков у інтерв’ю "Українській правді".

"Я абсолютно вам відповідально скажу, що прийняття рішення про замінування, розмінування, натискання кнопки, щоб щось підірвати, взагалі не відноситься до компетенції цивільної влади. Ні до уряду, ні до президента, ні до міністра оборони, ні до прем'єр-міністра, ні до народних депутатів, ні до вас – ні до кого.

Це суто військове питання. Тому хтось придумав цей наратив і придумав, що хтось там сказав підірвати-не підірвати, розмінувати – це суто військова історія, саперна" , - сказав він.

Резніков зазначив, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки і оборони був скоєний злочин, то вони будуть притягнуті до відповідальності.

"Нашими військовими було дане наступне пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки і оборони був скоєний злочин, то вони точно будуть притягнуті до відповідальності. Але сьогодні впливати на розслідування, так генерал Залужний сказав, я не хочу, бо правда буде своя у всіх, а в нас зараз іде війна, і зараз стоїть завдання перемогти в цій війні" , – сказав міністр.

Він додав, що відповідні факти вже фіксуються, зокрема СБУ.

"Чи мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось – але це точно питання не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки і оборони. Тобто людей в погонах, які відповідали за цей напрямок" , – сказав він.

Водночас Резніков наголосив, що підрив мостів на адмінмежі з окупованим Кримом не мав би вагомого впливу на швидкість просування ворожих військ по території Херсонщини.

"Можу сказати лише одну річ, я цей аргумент застосував, захищаючи наших військових під час засідання цього парламентського комітету: усі, хто кричить "Все пропало, міст не підірвали!", послухайте в першу чергу військових! І вони вам скажуть, що там ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах! І тому підрив моста не вплинув би аж ніяк на можливість росіян просунутися в цьому напрямку. Це відповідально сказав один із військових генералів, який зараз знаходиться в політичній опозиції, я від нього це вперше почув.