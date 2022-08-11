МО Туреччини: Із порту "Чорноморськ" не змогло вийти судно з українським зерном

З українського порту "Чорноморськ" (Одеська область) 11 серпня не змогло вийти судно із зерном на експорт. Рейс відклали через несприятливі погодні умови. Про це, з посиланням на Міноборони Туреччини, повідомляє Обозреватель.

"Судно, яке планувало сьогодні вийти з порту "Чорноморськ" для відвантаження зерна, не змогло вийти в рейс через погану погоду та стан моря" , – йдеться в повідомленні.

Повідомлення Міноборони Туреччини. Джерело: twitter.com/tcsavunma

Водночас ще два кораблі прямують до України з Туреччини. Там вони пройшли огляд. Крім того, продовжується навантаження продовольства і на інші судна, що знаходяться в українських портах.

Раніше зерно з України везли лише на кораблях, які застрягли в портах на момент початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Тепер кількість суден, якими експортують українське продовольство, може перевищити 80 на місяць.

За підрахунками аналітиків, деблокада портів у Чорному морі, яка запрацювала з початку серпня, може збільшити обсяги експорту зерна з України до довоєнного рівня або навіть вище. Це дозволить звільнити зерносховища перед початком збирання нового врожаю. Наразі в них знаходиться ще близько 10 млн тонн зерна, призначеного для експорту.

При цьому найбільші ризики зриву угоди про експорт зерна до Чорного моря становлять дії Росії. Війська РФ можуть не лише завдавати ракетних ударів по українських портах, а й спробувати атакувати або заблокувати судна в морі.