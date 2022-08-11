CNN: Удар по авіабазі в Криму став найбільшою втратою росавіації з часів Другої світової

Вибухи на території військового аеродрому "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму стали найбільшою втратою авіації РФ за добу з часів Другої світової війни. Про це йдеться у матеріалі CNN, повідомляє Ділова столиця.

"Згідно з дослідженнями CNN, це може бути найбільшою втратою військової авіації Москви за один день з часів Другої світової війни" , — пише видання.

Так, науковий співробітник Азіатського інституту Гріффіта та колишній пілот ВПС Австралії Пітер Лейтон дослідив супутникові знімки Planet Lab, які зафіксували авіабазу Саки до і після вибухів.

У CNN припускають, що знищені військові літаки могли бути бомбардувальниками Су-24 і багатоцільовими винищувачами Су-30.

Також науковець зазначив, що ще два літаки були пошкоджені та підкреслив, кадри свідчать про те, що це була навмисна атака, а не "нещасний випадок".

"CNN перевірили небагато доступних даних про втрати військової авіації за радянських часів. У сучасній Росії немає свідчень про такі значні втрати від одного інциденту за один день" , — підсумували в дослідженні.

Нагадаємо, 9 серпня, у Новофедорівці Сакського району в окупованому Криму в районі російської авіабази пролунало кілька вибухів.

У Міноборони України заявили, що не мають відношення до серії вибухів на російській авіабазі в Новофедорівці в окупованому Криму, проте результатом у відомстві задоволені. Крім того, у міністерстві зазначили, що росіянам краще не відвідувати український Крим, щоб оминути "неприємно спекотних літніх канікул".