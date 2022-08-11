РФ планує влаштувати "судилище" в Маріуполі на День незалежності - мер

Мер Маріуполя Вадим Бойченко каже, що російські загарбники готують у Маріуполі псевдосуд над українськими військовополоненими на 24 серпня, повідомляє Українська правда.

"Нашу перлину (камерна філармонія –ред.), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато в тюрмах, які окупанти створили навколо Маріуполя.

Більше 10 тисяч знаходяться в тюрмах, з них багато військових. І вони хочуть десь на наше свято, День незалежності, зробити свій шабаш у Маріуполі" , - заявив Бойченко.

За даними мера, окупанти готують цю ганебну подію на 24 сеопня, але розглядають і інші дати.

Стосовно ймовірних причин Бойченко зазначив, що очевидно, через відсутність перемог РФ на фронті, щоб показати хоч якісь "досягнення" - перемогу над полоненими.

Водночас такі дії - це військовий злочин, наголосив мер. Тому що існувала домовленість із представниками Червоного Хреста і ООН, що полонені, які склали зброю, будуть їхати виключно в бік України, тобто їх не мають судити.

Водночас загарбники перекреслили досягнуті домовленості.

Друга мета окупантів, на думку Бойченка, - налякати інших героїв, які сьогодні боронять українську державу.