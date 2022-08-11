CNN: "дочка" Wizz Air відновлює польоти в Росію

Wizz Air Abu Dhabi, дочірня компанія Wizz Air в Об'єднаних Арабських Еміратах, відновлює польоти до Росії. За словами представників компанії, рішення є відповіддю на попит пасажирів. Про це, з посиланням на CNN, повідомляє УНН.

Національний перевізник ОАЕ Wizz Air Abu Dhabi оголосив про відновлення польотів з Абу-Дабі до Москви. Пасажири вже можуть придбати квитки на рейси з 3 жовтня 2022 року.

Представник Wizz Air повідомив, що компанія діє відповідно до національних правил і політики ОАЕ.

"Авіакомпанія відновлює свою роботу в Москві, щоб задовольнити попит на подорожі для пасажирів, які бажають літати в Росію та з Росії до столиці ОАЕ. Усі національні авіакомпанії ОАЕ зараз здійснюють прямі рейси до Росії" , - повідомив він.

Водночас представник зазначив, що інші дочірні компанії, Wizz Air Hungary і Wizz Air UK, наразі польотів до Росії не здійснюють, оскільки рейси з Великої Британії та країн Євросоюзу до Москви заборонені.

Поки невідомо, чи зрозуміють пасажири різницю між авіакомпаніями. Консультант зі зв’язків з громадськістю у кризових ситуаціях Марк Борковскі розповів CNN, що конкуренти Wizz уважно спостерігатимуть за цим кроком.