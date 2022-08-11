Купівля квитків та сповіщення про рейс: з'явився застосунок від УЗ
Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів. Про це повідомила прес-служба УЗ.
У новому застосунку користувачі зможуть:
- придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;
- повернути квитки;
- отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;
- знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;
- отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.
Зазначається, що застосунок уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.
"Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні", - додали в УЗ.