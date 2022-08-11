Купівля квитків та сповіщення про рейс: з'явився застосунок від УЗ

Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів. Про це повідомила﻿ прес-служба УЗ.

У новому застосунку користувачі зможуть:

придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;

повернути квитки;

отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;

знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;

отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

Зазначається, що застосунок уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.