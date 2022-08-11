Резніков назвав 3 кроки для повного звільнення України

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для деокупації всіх територій України необхідно зупинити російських окупантів, стабілізувати лінію фронту та підготуватися до контрнаступної операції, повідомляє Новое время.

"Україна бореться, і наша мета не змінилася – це відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави у межах міжнародно визнаних кордонів. Для цьог ﻿ о нам треба зупинити ворога, стабілізувати лінію фронту – а її протяжність становить понад 2500 км (або 1500 миль) і активні бойові дії проходять на фронті протяжністю у 1300 км, - а також підготувати контрнаступальну операцію" , - заявив Резніков.

За його словами, наразі визначено кілька пріоритетних груп можливостей, яких Збройні Сили України мають досягти для досягнення поставленої мети.



"Вони включають: посилення спроможностей з обмеження та заборони доступу і маневру (anti-access and area denial) з метою захисту північно-західної частини Чорному моря, забезпечення повітряної оборони великих міст та об’єктів критичної інфраструктури, захист кордону з білоруссю, а також конкретні спроможності, які нам потрібні для стабілізації лінії фронту та створення умов для контрнаступальної операції" , - повідомив міністр.

Він зазначив, що Росія є "небезпечним противником, який не поважає правил і має величезні ресурси".

Резніков підкреслив, що агресор все хоче "нав'язати всім своє бачення світового порядку, який базується не на верховенстві права та прав людини, а на жорстокій силі".

Він додав, що Україна зараз уже отримала підтримку, яка дозволяє нашим солдатам "здивувати росіян на полі бою - на суші, у повітрі та на морі", а також розповів, що ЗСУ вже знищили велику кількість елітних військ РФ, зокрема, десантних, морських та сил спеціальних операцій.

За його словами, лише спільні дії України та її партнерів можуть убезпечити всю Європу, включаючи країни Балтії.