ОВА: у Нікополі пошкоджено понад 400 житлових будинків

Ворог цілеспрямовано здійснює атаки виключно щодо мирного населення, використовуючи крилаті та балістичні ракети, ствольну артилерію і РСЗВ. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов, повідомляє УНН.

«Дніпропетровщину обстрілюють крилатими та балістичними ракетами, працює ствольна артилерія, РСЗВ. Нікопольський район – один із тих, які ворог активно обстрілює. У ніч на 10 серпня був один із найбільших обстрілів Нікопольського району. Вдарили по Марганцю і Мирівській громаді. Загинуло 13 людей і 11 людей на даний момент поранені і знаходяться в лікарнях. В Нікополі пошкоджено понад 400 житлових будинків, 11 – повністю зруйновано» , – повідомив Орлов. ﻿

Він додав, що обстріли Дніпропетровщини ведуться з території Запорізької області, а саме - з іншого боку водосховища та з Енергодара. Оскільки на території Нікопольського району не розташовані військові частини, то це, за словами Орлова – спрямована атака на мирне населення.