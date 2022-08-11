Зеленський: Росія може спровокувати аварію на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія може спровокувати найбільшу в історії аварію на Запорізькій АЕС, яка по-суті буде застосуванням ядерної зброї без ядерного удару, повідомляє Новое время.

"Якщо радянська влада намагалася приховати Чорнобильську катастрофу та її наслідки, то російська влада більш цинічна. Вона робить все, щоб ризик ядерної катастрофи став максимальним, а винним має бути хтось інший" , — сказав він на Конференції країн-партнерів України на рівні міністрів оборони.

Глава держави заявив, що коли окупанти прийшли на АЕС, їхні танки її обстріляли.

"Розміщуючи бойову техніку на території станції і проводячи там утилізацію боєприпасів, російські військові не можуть не знати, що ставлять усю Європу під загрозу ядерної катастрофи" , - сказав він.

Зеленський нагадав, що «у серпні вони пошкодили лінії зв'язку станції з нашою енергосистемою та датчики радіаційного моніторингу, азотно-кисневу станцію.

"Вже тоді Європа опинилася за кілька кроків до ядерної катастрофи" , - сказав президент.

За словами Зеленського, Росія може спровокувати найбільшу в історію аварію на Запорізькій АЕС.

«Це може бути катастрофічніше, ніж Чорнобиль і по-суті - використанням Росією ядерної зброї, але без ядерного удару» , — сказав він.

Глава держави заявив, що відповіддю на ядерний шантаж «мають бути жорсткі санкції проти Росатому і всієї російської атомної галузі, а не домовленості з ними».