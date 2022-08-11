Верещук: в російському полоні перебуває понад 130 жінок з "Азовсталі"
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що на "Азовсталі" росіяни захопили 130 військовослужбовиць ЗСУ, серед яких були прикордонниці та медики, повідомляє Українська правда.
Про це Верещук заявила на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.
"У нас з Азовсталі 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку "Азов", серед них військові медики, серед них є прикордонниці, серед них – 36-та бригада морпіхів, серед них – нацгвардійці, серед них є Збройні сили та інші формування".
Верещук наголосила, що Україна буде докладати зусиль для їх звільнення і попросила звернути увагу світової спільноти на невідповідні дії Росії щодо поводження з військовополоненими.
Передісторія:
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- Росіяни та їхні спільники з ОРДЛО погрожують бійцям "Азова" судилищем.