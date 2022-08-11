Верещук: в російському полоні перебуває понад 130 жінок з "Азовсталі"

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що на "Азовсталі" росіяни захопили 130 військовослужбовиць ЗСУ, серед яких були прикордонниці та медики, повідомляє Українська правда.

Про це Верещук заявила на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"У нас з Азовсталі 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку "Азов", серед них військові медики, серед них є прикордонниці, серед них – 36-та бригада морпіхів, серед них – нацгвардійці, серед них є Збройні сили та інші формування".

Верещук наголосила, що Україна буде докладати зусиль для їх звільнення і попросила звернути увагу світової спільноти на невідповідні дії Росії щодо поводження з військовополоненими.

Передісторія: