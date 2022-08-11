Генштаб: до 13 тисяч силовиків Білорусі готові воювати проти України

До 13 тисяч білоруських військових та силовиків погодилися брати участь у повномасштабній війні Росії проти України, повідомляє Новое время.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу в четвер, 11 серпня.

За даними Генштабу, режим Олександра Лукашенка розгорнув уздовж українсько-білоруського кордону шість батальйонів білоруських військ, а країна-терорист Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну.

"За попередніми даними, до 13 тисяч осіб із числа чинних і колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України. Основний мотив — матеріально-фінансовий… Ніхто не вірить у жодну „денацифікацію“, „захист прав російськомовних“ тощо" , — сказав Громов.

Напередодні радник глави МВС Ростислав Смирнов заявив, що загроза участі Білорусі у повномасштабній війні Росії проти України є мінімальною, але небезпека для північних регіонів країни зберігається.

Режим Олександра Лукашенка підтримує Росію в повномасштабній війні проти України. Російські окупаційні війська й танки наступали на північ України з території Білорусі. Там розміщено установки, з яких по містах України запускають ракети. Росія використовує для своєї повномасштабної агресії аеродроми та повітряний простір Білорусі, білоруську інфраструктуру й лікарні, перевозить білоруською територією свою зброю і техніку.