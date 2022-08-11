Куліба: ініціатива щодо припинення видачі віз росіянам набирає обертів

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що низка країн Євросоюзу підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського щодо припинення видачі віз росіянам, повідомляє Новое время.

"Позиція президента Зеленського дуже чітка: заборона виїзду для росіян — це найдієвіша персональна санкція. Не треба розповідати, що не всі росіяни винні. Росіяни в абсолютній більшості підтримують агресію проти України, воєнні злочини та вбивства, захоплення чужої землі" , - сказав міністр під час брифінгу.

Він додав, що цілком логічно позбавити їх права перетинати міжнародні кордони, доки «вони не навчаться їх поважати».

Кулеба зазначив, що для тих, кого переслідує кремлівський режим, завжди залишиться можливість політичного притулку. Але туристи з РФ «у футболках СРСР та літерами Z» не повинні блукати Європою під час кровопролитної війни їхньої країни проти України, переконаний він.﻿

"Радий повідомити, що ця ініціатива президента Зеленського вже набирає обертів у Європейському союзі" , - наголосив він.

Кулеба нагадав, що Латвія вже не видає росіянам візи, а Фінляндія та Естонія підтримали такі плани. Він додав, що плани щодо припинення видачі віз росіянам обговорять на рівні Євросоюзу.

Зеленський повідомляв, що візова заборона для громадян РФ могла б стати одним із найдієвіших заходів проти Росії, в інтерв'ю The Washington Post.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін говорила 8 серпня, що має намір обмежити поїздки росіян до Фінляндії та інших країн ЄС.

До цього посольство Латвії у РФ зупинило видачу віз громадянам РФ на невизначений термін.

А Естонія з 18 серпня заборонить в'їзд на свою територію громадянам Росії, які мають шенгенські візи, видані цією країною.