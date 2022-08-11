Енергоатом: окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС

Російські загарбники 11 серпня вкотре зазнали обстрілів найбільшої в Україні та Європі Запорізької атомної електростанції - зокрема, зафіксовано п'ять "прильотів" у районі комендатури станції, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили в Енергоатомі.

"Зафіксовано п'ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поряд з ділянкою зварювання та сховищем джерел випромінювання.

На невеликій ділянці спалахнула трава, але, на щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Проте ворог на цьому не зупинився.

Ще п'ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, розташованої неподалік ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку". Адже для безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни повернули назад до Енергодару. Поки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни", - наголосили у держкомпанії.

Наголошується, що ситуація на станції зараз контрольована.

"Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабликах, що нібито персонал у паніці залишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються знищувати ЗАЕС, тому довіряйте лише офіційним джерелам", - наголосили в Енергоатомі.

Нагадаємо:

5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі на день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спочатку було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог потрапив до високовольтної лінії зв'язку.

Пізніше росіяни вдарили по ЗАЕС із РСЗВ, потрапивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар та потрапили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поряд зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Глави МЗС "Групи семи" (G7) оприлюднили заяву щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, у якій вимагають від Росії негайно повернути контроль над АЕС Україні.