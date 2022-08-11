Генштаб: Росія втратила щонайменше дві ескадрильї літаків Су-35

Російські окупанти втратили в Україні щонайменше дві ескадрильї літаків Су-35, повідомляє Новое время.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу в четвер, 11 серпня.

За останній тиждень захисники України знищили 27 ворожих повітряних цілей. За даними Генштабу, через серйозні втрати країна-терорист Росія може почати використання застарілих бомбардувальників Су-24М, які в 2005—2018 роках було виведено з її бойового складу.

Громов також розповів про проблеми у російських багатоцільових винищувачів Су-35, які агресор передавав Китаю. Станом на грудень 2021 року, із 24 поставлених Пекіну літаків справними були лише дев'ять. Найбільша кількість відмов припадала на бортові системи, комплекси радіоелектронної протидії Хібіни та авіаційні засоби ураження. Представник Генштабу зазначив, що, на думку експертів, проблеми з надійністю мають усі бойові літаки російського виробництва.

"З досвіду бойових дій, літаки Су-35 також показали низький рівень живучості. З початку збройної агресії окупанти втратили вже понад дві авіаційні ескадрильї — понад 24 літаки цього типу" , — додав Громов.

Раніше телеканал CNN повідомив, що під час вибухів на аеродромі Саки біля Новофедорівки в окупованому Криму Росія втратила не менш ніж сім військових літаків — найбільшу кількість за раз із часів Другої світової війни. Експерти та OSINT-аналітики припустили, що на аеродромі могло бути знищено понад десять літаків країни-терориста (за даними Генштабу ЗСУ – дев'ять). Загалом з 24 лютого росіяни втратили 232 літаки.