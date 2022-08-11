Подоляк показав, як росіяни розміщують "Гради" поблизу будинків і гатять по містах

Російські окупанти розміщують свої "Гради" у дворах житлових будинків українців і обстрілюють сусідні міста, використовуючи місцевих мешканців як заручників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Будні війни. Російські військові розміщують у дворах житлових будинків "Гради" та обстрілюють сусідні міста, використовуючи мешканців як заручників. Підкажіть, Amnesty International вже випустила черговий клікбейтний алармістський звіт? Чи продовжуємо робити вигляд, що нічого не відбувається?"

Подоляк також опублікував відео, на якому окупанти ведуть обстріл з житлового кварталу.

Daily war routine. RF military stations HRADs in courtyards of residential buildings and shells neighboring towns, using the residents as hostages. Has @amnesty already released another clickbait alarmist report? Or still continue to pretend that nothing is happening? pic.twitter.com/truF1T9gAN — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 11, 2022

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