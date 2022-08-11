Мережа ресторанів McDonald's відновлює свою роботу в Україні
Всесвітня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відновлює свою роботу в Україні, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомили у пресслужбі українського представництва компанії.
У McDonald's нагадали, що ухвалили рішення призупинити роботу в Україні 24 лютого через початок широкомасштабної війни. При цьому компанія створила благодійний фонд та продовжувала виплачувати співробітникам зарплату.
"Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України", — зазначили у компанії.
У компанії додали, що протягом наступних кількох місяців займатимуться відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів та співробітників у робоче середовище, а також запровадженням розширених протоколів безпеки для співробітників та відвідувачів.