Мережа ресторанів McDonald's відновлює свою роботу в Україні

Всесвітня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відновлює свою роботу в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили у пресслужбі українського представництва компанії.

У McDonald's нагадали, що ухвалили рішення призупинити роботу в Україні 24 лютого через початок широкомасштабної війни. При цьому компанія створила благодійний фонд та продовжувала виплачувати співробітникам зарплату.

"Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України" , — зазначили у компанії.

У компанії додали, що протягом наступних кількох місяців займатимуться відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів та співробітників у робоче середовище, а також запровадженням розширених протоколів безпеки для співробітників та відвідувачів.