У Мар’їнці авто поліції потрапило під обстріл під час евакуації цивільних
У Мар’їнці Донецької області поліцейське авто під час евакуації цивільних потрапило під обстріл, поранено двох поліцейських, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила поліція Донеччини.
"Рашисти вдарили по Мар’їнці з артилерії, снаряд розірвався біля поліцейського автомобіля. У цей момент в салоні було п’ятеро літніх людей, вони не постраждали.
Двоє з трьох правоохоронців отримали осколкові поранення, водію перебило артерію. Попри кровотечу, вони продовжили рух, доки не доставили евакуйованих до безпечного місця.
Наразі про "білих янголів" піклуються лікарі Дніпра".
У повідомленні не вказано, коли сталася подія.