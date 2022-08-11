У Мар’їнці авто поліції потрапило під обстріл під час евакуації цивільних

У Мар’їнці Донецької області поліцейське авто під час евакуації цивільних потрапило під обстріл, поранено двох поліцейських, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила поліція Донеччини.

"Рашисти вдарили по Мар’їнці з артилерії, снаряд розірвався біля поліцейського автомобіля. У цей момент в салоні було п’ятеро літніх людей, вони не постраждали.

Двоє з трьох правоохоронців отримали осколкові поранення, водію перебило артерію. Попри кровотечу, вони продовжили рух, доки не доставили евакуйованих до безпечного місця.

Наразі про "білих янголів" піклуються лікарі Дніпра".

У повідомленні не вказано, коли сталася подія.