НБУ: за півроку українські банки зазнали збитків у 4,6 млрд грн

У першому півріччі поточного року банківська система України зазнала збитків на загальну суму 4,6 млрд грн, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України.

"У січні – червні 2022 року банки продемонстрували від’ємний фінансовий результат 4,6 млрд грн. У ІІ кварталі чистий збиток сектору сягнув майже 4.5 млрд грн. Темпи зростання чистого процентного доходу уповільнилися з 35% у січні – лютому до 19% за березень – червень у річному вимірі" , — зазначає регулятор.

Усі великі банки пропонували позичальникам "кредитні канікули", деякі фінустанови тимчасово знизили ставки за споживчими кредитами. Це призвело до різкого скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті.

Операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань до резервів за підсумками ІІ кварталу становив 33,5 млрд грн порівняно з 23,5 млрд грн у ІІ кварталі 2021 року. Негативний фінансовий результат першого півріччя визначили значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки війни: банки сформували резерви на 57,9 млрд грн, з них у березні – червні на 52,1 млрд грн.

"Реалізація кредитного ризику внаслідок повномасштабної війни призвела до збитковості банківського сектору вперше за останні п’ять років. Резерви за кредитними збитками зростатимуть й надалі" , – сказав заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

Станом на 1 липня 2022 року з 68 платоспроможних банків 47 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 10,0 млрд грн, 21 – збитковими зі збитками 14,6 млрд грн.

Як повідомлялось, 29 липня Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют. Тепер операції мають фіксуватись на відео, а інформацію про курси заборонено виставляти на табло.