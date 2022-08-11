Рєзніков розповів про підсумки конференції про допомогу Україні в Данії

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що задоволений результатами конференції про допомогу Україні, яка пройшла в Копенгагені у четвер, 11 серпня, повідомляє Укрінформ.

У коментарі журналістам міністр розповів, що на конференції було багато інформації під грифом «таємно», тож він не може розголошувати подробиці.

"Але ми досягли чітких ініціатив і зобов'язань щодо розмінування. Ми погодилися щодо діяльності у середньо- та довгостроковій перспективах. Ці перспективи також стосуються виробництва озброєння" , – уточнив Резніков.

Партнери України заявили, що готові підтримувати нашу країну фінансово, сказав глава Міноборони.

"Ми подали колегам наші [оборонні] запити. Вони знають список наших потреб. Він буде поширений між нашими партнерами, і вони вирішуватимуть, хто готовий постачати в Україну, використовуючи ці [зібрані під час конференції] гроші" , - додав він.

У Міністерстві оборони Данії у Twitter повідомили, що за підсумками зустрічі в Копенгагені на підтримку України залучили 1,5 млрд євро від 26 країн. У спільній декларації сказано, що міністри оборони та представники України, Великої Британії, Данії та ключових союзників і партнерів обговорили збільшення довгострокової військової допомоги Україні. У документі також наведено проєкти, які обговорювалися на конференції:

сприяння довгостроковому фінансуванню;

збільшення виробництва озброєння, у тому числі артилерії та боєприпасів;

розвиток і посилення підготовки українських військових;

сприяння зусиллям України щодо розмінування.

Нова зустріч відбудеться у вересні в онлайн-режимі.