Рєзніков розповів про підсумки конференції про допомогу Україні в Данії

Рєзніков розповів про підсумки конференції про допомогу Україні в Данії
Фото: Facebook

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що задоволений результатами конференції про допомогу Україні, яка пройшла в Копенгагені у четвер, 11 серпня, повідомляє Укрінформ.

У коментарі журналістам міністр розповів, що на конференції було багато інформації під грифом «таємно», тож він не може розголошувати подробиці.

"Але ми досягли чітких ініціатив і зобов'язань щодо розмінування. Ми погодилися щодо діяльності у середньо- та довгостроковій перспективах. Ці перспективи також стосуються виробництва озброєння", – уточнив Резніков.

Партнери України заявили, що готові підтримувати нашу країну фінансово, сказав глава Міноборони.

"Ми подали колегам наші [оборонні] запити. Вони знають список наших потреб. Він буде поширений між нашими партнерами, і вони вирішуватимуть, хто готовий постачати в Україну, використовуючи ці [зібрані під час конференції] гроші", - додав він.

У Міністерстві оборони Данії у Twitter повідомили, що за підсумками зустрічі в Копенгагені на підтримку України залучили 1,5 млрд євро від 26 країн. У спільній декларації сказано, що міністри оборони та представники України, Великої Британії, Данії та ключових союзників і партнерів обговорили збільшення довгострокової військової допомоги Україні. У документі також наведено проєкти, які обговорювалися на конференції:

  • сприяння довгостроковому фінансуванню;
  • збільшення виробництва озброєння, у тому числі артилерії та боєприпасів;
  • розвиток і посилення підготовки українських військових;
  • сприяння зусиллям України щодо розмінування.

Нова зустріч відбудеться у вересні в онлайн-режимі.

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