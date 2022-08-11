Андрющенко: у Маріуполі помітили російські вертольоти та кортеж позашляховиків

У тимчасово захопленому росіянами Маріуполі помітили два російські військові вертольоти та кортеж чорних позашляховиків, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, повідомляє Новое время.

У Telegram він уточнив, що у четвер, 11 серпня, російські гелікоптери з позначками Z, які зовні нагадували Мі-8, о 15:47 сіли в аеропорту окупованого міста. Також, за його даними, гелікоптери приблизно о 15.30 летіли над мікрорайоном Новоселівка Центрального району.

Вже після посадки гелікоптерів у місті на в'їзді у бік Мангуша помітили кортеж чорних позашляховиків, пише він.

"З огляду на зіставлення фактів — у Маріуполі привезли мраZоту найвищого рівня з Росії" , — припустив Андрющенко.

Він пов'язує цей візит зі зниженням темпів відновлення знищеного росіянами Маріуполя.

Раніше мер міста Вадим Бойченко говорив, що росіяни не зможуть розпочати та провести опалювальний сезон у Маріуполі цього року. Також він зазначав, що окупанти не зможуть забезпечити населення питною водою, а запас технічної води із резервного сховища розрахований лише на дев'ять місяцiв.