FT: ціни на електроенергію в Європі досягли нового рекорду

Ціни на електроенергію в Європі встановили новий рекорд, оскільки тривала спека посилила тиск на ринки електроенергії, які відчувають брак ресурсу через скорочення Росією поставок газу, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Financial Times.

Електроенергія в Німеччині з поставкою наступного року, що є еталонною європейською ціною, зросла на понад 5% до рекордних 452,50 євро за МВт-год, що впʼятеро вище, ніж ціна минулого року. Аналогічний контракт у Франції зріс на 4%, перевищивши 600 євро за МВт-год вперше в історії.

Ціни на електроенергію значною мірою залежать від вартості газу та зростають цілий рік, оскільки ціна на газ зросла понад як учетверо. Тривала літня спека погіршила ситуацію, порушивши роботу генеруючих потужностей, а також збільшивши попит на електроенергію.

Низька швидкість вітру через високу температуру призвела до зменшення виробництва енергії вітру, а низький рівень води вздовж річки Рейн перервав доставку вугілля на електростанції в Німеччині, сказав Вільям Пек, аналітик ринку електроенергії ЄС у аналітичній фірмі ICIS.

У Франції, де річки використовуються для охолодження атомних електростанцій, низький рівень води також вплинув на виробництво, додав він. Більше половини потужностей ядерної енергетики Франції вимкнено для обслуговування.

Сполучене Королівство виробляє частину власної електроенергії за допомогою морського вітру та газу, що надходить із Північного моря. Але об’єднана європейська електромережа означала, що рекордні форвардні ціни на електроенергію в Європі також підвищували ціни у Британії, додав Пек.

Нагадуємо:

Деякі європейські ритейлери розглядають варіанти скорочення робочих годин цієї зими та вимикають світло, аби заощадити електроенергію.