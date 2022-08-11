У МЗС РФ відповіли на готовність Швейцарії представляти інтереси України

Росія не згодна на те, щоб Швейцарія була посередником і представляла інтереси України у переговорах, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив на брифінгу заступник директора ДІП МЗС Росії Іван Нечаєв.

Він підтвердив, що представники Швейцарії цікавилися в РФ можливістю представляти інтереси України.

"Ми чітко відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави і не може виступати ні посередником, ні представником інтересів" , — скачав Нечаєв.

За його словами, влада Швейцарії "приєдналася до незаконних західних санкцій", підтримує "антинародний нацистський режим у Києві", бере участь "в агресивній русофобській кампанії".

"Як за такої поведінки можна пропонувати посередництво, представництво чи інші "добрі послуги" — зовсім незрозуміло. Той факт, що Берн, знаючи нашу думку, продовжив переговори з Києвом щодо взаємного представництва, підтверджує, що інтереси Росії його насправді не хвилюють" , — стверджує Нечаєв.

Нагадаємо, раніше Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців, які перебувають на території Росії.

У МЗС України заявили, що досягли принципової домовленості зі Швейцарією, яка представлятиме інтереси Києва на території Росії.