Євросоюз скоординував понад 66 тисяч тонн гуманітарних вантажів для України

Євросоюз скоординував доставку в Україну 66 224 тонн негрошової допомоги з 30 країн у рамках Механізму цивільного захисту ЄС, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні.

Зазначається, що допомога серед іншого включає 180 машин швидкої допомоги, 125 пожежних автомобілів, 300 електрогенераторів, 35 одиниць важкої техніки та 4 понтонні мости. Це найбільша, тривала та найскладніша операція із застосуванням Механізму цивільного захисту ЄС з моменту його створення у 2001 році, оцінна вартість якої перевищує 425 млн євро.

У Євросоюзі наголосили, що продовжують отримувати нові пропозиції для України від своїх країн-членів у рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Наголошується, що гуманітарні потреби України після широкомасштабного вторгнення Росії зросли до безпрецедентного рівня. І ЄС мобілізував усі можливі ресурси, щоб надати екстрену допомогу Україні.

Єврокомісія виділила 348 млн євро на програми гуманітарної допомоги мирним жителям, які постраждали від війни в Україні. Це включає відповідно 335 млн євро для України та 13 млн євро для Молдови.

Як повідомлялось, 2 серпня Євросоюз надав Україні перший транш нової екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро.