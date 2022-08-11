Міноборони: військовий розкрив в інтерв'ю стратегічні плани ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у четвер, 11 серпня, повідомила, що правоохоронці почали розслідувати дії українського військового високопосадовця, який озвучив в інтерв'ю інформацію, що розкриває стратегічні плани ЗСУ, повідомляє Новое время.

Маляр написала у Facebook, що Міноборони та СБУ працюють над запобіганням витоку важливої військової інформації, «у тому числі через ЗМІ та інші публічні комунікації».

За її словами, нещодавно СБУ встановила, що військовий високопосадовець в інтерв'ю відомому виданню «за окремими показниками» розкрив відомості про стратегічні плани ЗСУ, питання підготовки та організації бойових дій.

"…Витік такого роду інформації зриває плани ЗСУ, оскільки ворог коригує свої дії та використовує цю інформацію проти нас… За цим фактом ведеться слідство у встановленому законом порядку" , — додала заступниця міністра.

Видання Бабель із посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що йдеться про нещодавнє інтерв'ю генерала Дмитра Марченка, який керував обороною Миколаєва, а в липні повернувся в область для покращення співпраці цивільної адміністрації з військовими та роботи з партизанами.