Данилов повідомив, що ЗСУ знають про плани росіян на День Незалежності

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що українські сили знають про можливі провокації росіян на День Незалежності та працюють на випередження, повідомляє Новое время.

У коментарі 24 каналу він повідомив, що росіяни регулярно намагаються здійснювати провокації та диверсії, але ЗСУ працюють, щоб їх запобігти.

"Ми дуже багато проходимо подібні речі. Працюємо на випередження певних процесів. І маємо інформацію про плани противника майже в усіх напрямках" , — сказав Данілов.

Секретар зазначив, що деякі процеси можуть опинитися не під контролем. Але у разі виявлення їх одразу нейтралізують і дають необхідну відповідь, додав Данілов.

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна відзначатиме День Незалежності 24 серпня цього року.