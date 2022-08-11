Зеленський закликає світ негайно реагувати на обстріли росіянами ЗАЕС
Президент Володимир Зеленський закликає світ негайно реагувати на обстріли росіянами ЗАЕС і наголошує на необхідності повного відходу російських окупантів від станції, повідомляє Українська правда.
Про це говорить вечірнє звернення президента.
"Росія вкотре пробила дно в світовій історії тероризму. Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу і для висування якихось там умов.
Абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території ЗАЕС. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба.
…Тільки повний відхід росіян з Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України за ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи".
Президент назвав ситуацію навколо ЗАЕС одним з найбільших злочинів держави-терориста.
Раніше у четвер Зеленський заявив, що Росія може спровокувати найбільшу в історії аварію на Запорізькій АЕС – і це по суті буде застосуванням ядерної зброї без ядерного удару.
Передісторія:
- 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
- Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
- 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар і влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
- 11 серпня російські війська 4 рази обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.