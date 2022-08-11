Кім: росіяни не дають вивезти дітей із тимчасово окупованих територій

На окупованих територіях Миколаївської області лишається 1100 дітей. Росіяни не дають їх забрати в безпечне місце, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у коментарі Суспільне.

Він також наголосив, що Україна продовжує підтримувати мешканців окупованих територій.

"Росіяни не дають вивезти дітей у безпечне місце – ні через зелений коридор, ніяк. Ми досі платимо зарплату нашим підприємствам, підтримуємо людей, як можемо. Далі не розповім, але скоро все буде добре" , - сказав Кім.

11 серпня російські окупанти із РСЗВ Смерч обстріляли портову інфраструктуру в Миколаївській області.

26 липня окупанти завдали масованого удару по півдню України. Тоді, зокрема, було атаковано портову інфраструктуру у Миколаївській області.