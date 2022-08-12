NYT: Щодня РФ втрачає 500 військових в Україні

За словами американських чиновників та експертів, які наводить видання New York Times, "приголомшливий рівень втрат" РФ в Україні означає, що кремлівський диктатор Володимир Путін не досягне однієї зі своїх ключових військових цілей: захопити цього року весь Донбас, повідомляє Новое время.

Згідно з останніми оцінками американської розвідки та військових, щодня 500 російських військовослужбовців гинуть або отримують поранення в Україні.

Зазначається, що військові дії Росії сповільнилися до виснажливої роботи.

Повільному темпу Росії на сході ще більше завадило прибуття американських реактивних систем залпового вогню, які дозволили українським військам відвоювати частину території та ускладнили доступ РФ до інших районів.

Два американські чиновники оцінили втрати РФ в Україні в 20 тисяч убитих, з яких 5000 - найманці ПВК Вагнера. Їхні оцінки втрат засновані на супутникових знімках, перехопленнях, повідомленнях соціальних мережах та місцевих ЗМІ.

Чиновники Пентагону кажуть, що російським підрозділам стає все важче наступати, коли вони зазнають високих втрат.