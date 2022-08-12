Укрзалізниця призначила додаткові рейси із Запоріжжя до Києва через посилений попит. Про це повідомила﻿ прес-служба УЗ.

"Звертаємо увагу мешканців Нікополя та Марганця, де спостерігається підвищений попит на виїзд до більш безпечних регіонів: Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїзда №272/271 Запоріжжя — Київ" , - йдеться в повідомленні.

Поїзд додатково курсуватиме з 13 по 25 серпня із Запоріжжя (відправлення о 20:05, прибуття до Києва о 09:38).

У зворотному напрямку, з Києва, поїзд курсуватиме з 14 по 26 серпня. Відправлення о 22:30, прибуття до Запоріжжя об 11:53.

Квитки доступні на сайті Укрзалізниці, у застосунку, у чат-боті та касах вокзалів.