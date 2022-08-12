ЄС вводить мита на російську і турецьку сталь

Єврокомісія за результатами антидемпінгового розслідування вирішила запровадити мита на постачання корозійностійкої сталі з Росії та Туреччини. Про це, з посиланням на сайт ЄК, повідомляє Корреспондент.

Розслідування проводилося на запит Європейської асоціації сталеливарної промисловості (Eurofer), його предметом став, зокрема, сталевий прокат з оцинкованим, магнієвим, алюмінієвим покриттям.

Так, антидемпінгове мито на метал з Магнітогорського металургійного комбінату складає 36,6%, Новолипецького металургійного комбінату – 10,3%, Северсталі – 31,3%, усіх інших комбінатів – 37,4%.

Для турецького активу ММК (MMK Metalurji) мито складає 10,5%, для решти турецьких сталевиробників – від 2,4% до 11%.

Згідно з розслідуванням, імпорт корозійностійкої сталі з РФ та Туреччини зріс більш ніж у п'ять разів – з 196,643 тис. тонн у 2017 році до понад 1 млн тонн у період розслідування – з 2,2% до 13,1%.

Ці країни продавали свою продукцію нижче за середньоринкові в ЄС.

ЄК нагадує, що наразі введено санкції проти РФ, які також зачіпають постачання сталевої продукції в регіон або безпосередньо компанії, які виробляють та експортують метал у період розслідування, а з середини березня запроваджено повну заборону на постачання нержавіючої сталі до ЄС.